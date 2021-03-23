***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli yapılan toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde (bugün) inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920046BIST