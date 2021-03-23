***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 19:58
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [VERTU]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2021 tarihli yapılan toplantısında, Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde (bugün) inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920046
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1335
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4635
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,2044
|Açılış
|: 9,3450
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,5275
En Düşük
9,1927
18:05439,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,47
|Açılış
|: 439,64
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9085
|7,9154
|% 1,72
|
|Euro
|9,4093
|9,4635
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,8746
|10,9292
|% 1,31
|
|Frank
|8,4554
|8,5064
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,80
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,23
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,84
|60,84
|-3,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
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17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
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17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem