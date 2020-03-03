***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 09:00
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,16-4,19 TL fiyat aralığından 10.962 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.03.2020 tarihi itibariyle %68,24 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/03/2020 10.962 0 10.962 35.474.739 35.485.701 % 68,22 % 68,22 % 68,24 % 68,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823793
BIST
11:46109.762
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.452,18
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.866
En Düşük
108.881
11:466,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0575
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:466,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0506
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:46319,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,04
|Açılış
|: 319,06
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.979.218
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|3.791.385
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|UZERB
|2,00
|5.042
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|268.633.985
|% 2,03
|
|ASELS
|28,92
|267.859.495
|% 2,41
|
|KARSN
|1,94
|190.348.533
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|188.815.578
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,36
|146.689.161
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|146.689.161
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|190.348.533
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|106.676.347
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,81
|61.101.415
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|117.317.580
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9234
|7,9632
|% 1,06
|
|Frank
|6,4553
|6,4942
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6519
|1,6602
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|10,84
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,37
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,77
|52,77
|0,87
|
Seans Raporu
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12:01TKNSA
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11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3161, 11 artarak (% 2.48 ) 130, 732
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11:58XU100
Endeks 109, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 2, 740.00 milyon TL de