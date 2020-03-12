***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 18:29
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.03.2020 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,18-3,40 TL fiyat aralığından 405.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 12.03.2020 tarihi itibariyle %71,78 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/03/2020 405.000 0 405.000 36.920.000 37.325.000 % 71 % 71 % 71,78 % 71,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827724
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0840
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,40
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -8,26
|Açılış
|: 318,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8901
|7,9297
|% -0,62
|
|Frank
|6,5978
|6,6375
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6697
|1,6781
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-60,69
|
|Altın Gr.
|318
|319
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|33,60
|33,60
|-2,19
|