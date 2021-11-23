***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2021 20:30
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 23.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,72-27,24-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.11.2021 tarihi itibariyle %66,80 sınırına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/11/2021 0 592.005 592.005 35.328.045 34.736.040 % 67,94 % 67,94 % 66,8 % 66,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979346
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 11,44%
|| 1,3046
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 11,66%
|| 1,4954
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05718,30
En Yüksek
|Değişim
|: 8,45%
|| 55,96
|Açılış
|: 718,30
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6473
|12,7108
|% 11,44
|
|Euro
|14,2372
|14,3179
|% 11,66
|
|Sterlin
|16,7008
|16,7845
|% 9,65
|
|Frank
|13,3675
|13,4480
|% 9,77
|
|Riyal
|3,3261
|3,3428
|% 9,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-20,37
|
|Altın Gr.
|726
|726
|63,78
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,64
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|2,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
-
17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında