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***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.11.2021 20:31
***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 24.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,34-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.11.2021 tarihi itibariyle %65,66 sınırına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/11/2021 0 592.005 592.005 34.736.040 34.144.035 % 66,8 % 66,8 % 65,66 % 65,66




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979520


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UZERB 30,80 760.852 % 10,00  
SNKRN 25,74 2.018.562 % 10,00  
RALYH 14,74 20.431.971 % 10,00  
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Sterlin 16,2594 16,3410 % -4,97  
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Altın Gr. 700 700 -38,52  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 -0,22  
Gümüş Gr. 9,18 9,19 -0,58  
B. Petrol 82,14 82,14 -0,17  
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