***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 21:01
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 07.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,50-25,94-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.12.2021 tarihi itibariyle %64,52 sınırına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/12/2021 0 592.005 592.005 34.144.035 33.552.030 % 65,66 % 65,66 % 64,52 % 64,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981734
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5084
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,2892
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2676
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,3122
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05774,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -14,35
|Açılış
|: 774,92
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5054
|13,5206
|% -2,01
|
|Euro
|15,1931
|15,2689
|% -2,00
|
|Sterlin
|17,8268
|17,9162
|% -2,24
|
|Frank
|14,5487
|14,6364
|% -2,02
|
|Riyal
|3,5899
|3,6079
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|6,33
|
|Altın Gr.
|775
|775
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|2,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
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17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR