***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 20:01
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 27.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,00-25,20-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.12.2021 tarihi itibariyle %62,83 sınırına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2021 0 592.005 592.005 33.265.390 32.673.385 % 63,97 % 63,97 % 62,83 % 62,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986480
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0971
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,6934
En Düşük
11,4819
18:0513,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1458
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
13,2472
En Düşük
13,0195
18:05671,16
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 32,83
|Açılış
|: 671,55
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
675,13
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5515
|11,6469
|% 0,84
|
|Euro
|13,0650
|13,2272
|% 1,11
|
|Sterlin
|15,4457
|15,5232
|% 5,09
|
|Frank
|12,5115
|12,5869
|% 5,05
|
|Riyal
|3,0599
|3,0752
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-1,28
|
|Altın Gr.
|671
|672
|33,22
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,13
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