***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2021 20:30
***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Borsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 29.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,40-TL fiyattan 2.673.385-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Borsa'da ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.12.2021 tarihi itibariyle %57,69 sınırına düşmüştür.
Bu yapılan işlemlerle birlikte 29.03.2021 tarihli Pay Satış Bilgi Formu'na konu toplam 5.920.050 adet payın tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2021 0 2.673.385 2.673.385 32.673.385 30.000.000 % 62,83 % 62,83 % 57,69 % 57,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987011
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,9241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2649
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,9472
En Düşük
12,5412
18:0514,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3010
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,6881
En Düşük
14,2412
18:05744,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 9,61
|Açılış
|: 744,48
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|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
749,41
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8783
|12,9560
|% 2,34
|
|Euro
|14,6241
|14,6863
|% 2,08
|
|Sterlin
|17,2931
|17,3798
|% 1,57
|
|Frank
|13,9890
|14,0732
|% 1,42
|
|Riyal
|3,4165
|3,4336
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,77
|
|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,07
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