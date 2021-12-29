***VERUS* *VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VERUS******VERTU*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VERTU]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBorsa İstanbul'dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 29.12.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,40-TL fiyattan 2.673.385-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Borsa'da ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.12.2021 tarihi itibariyle %57,69 sınırına düşmüştür.Bu yapılan işlemlerle birlikte 29.03.2021 tarihli Pay Satış Bilgi Formu'na konu toplam 5.920.050 adet payın tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/12/2021 0 2.673.385 2.673.385 32.673.385 30.000.000 % 62,83 % 62,83 % 57,69 % 57,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987011BIST