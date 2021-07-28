***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.07.2021Tescil Tarihi28.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.07.2021-10375Açıklamalar2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 16.07.2021 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952409BIST