***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2020 19:40
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli (bugün) yapılan toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836151
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05359,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,25
|Açılış
|: 359,75
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3350
|8,3768
|% 0,88
|
|Frank
|6,9627
|7,0046
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-9,85
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,12
|32,12
|-0,93
|
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