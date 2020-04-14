***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.04.2020 18:43
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili amacıyla 08.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 13.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837906
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1034
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4892
En Düşük
7,3720
18:05380,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 7,93
|Açılış
|: 380,93
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6233
|% 1,68
|
|Frank
|7,0672
|7,1098
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8080
|1,8171
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,43
|
|Altın Gr.
|381
|381
|8,15
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|52,90
|
|Tam
|2.503
|2.569
|54,50
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|26,50
|
|Çeyrek
|611
|625
|13,30
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,11
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-2,15
|
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