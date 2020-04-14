***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili amacıyla 08.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 13.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837906BIST