***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.05.2020 18:25
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddeye ilişkin tadil tasarısı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2020 tarihinde ekteki şekilde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842407
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
0
En Düşük
0
18:057,0493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0517
En Düşük
7,0316
18:057,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7006
En Düşük
7,6727
18:05385,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 385,35
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
384,65
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7591
|8,8030
|% 0,24
|
|Frank
|7,2706
|7,3144
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8694
|1,8787
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,36
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|-0,70
|
|Tam
|2.543
|2.586
|-0,70
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|-0,30
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|1,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
-
17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
-
17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem