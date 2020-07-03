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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

03.07.2020 19:35
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/07/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Altın Madenciliği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.07.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,12
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluştan iktisap
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur. Kuruluştan iktisap
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer (Beher pay 1 TL)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.07.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10.000.000 TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine,
Söz konusu maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854539


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 8,5318 8,5746 % 0,14  
Frank 7,2367 7,2803 % 0,22  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,55  
Altın Gr. 392 392 0,61  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,10  
Tam 2.611 2.625 4,20  
Yarım 1.269 1.284 2,00  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,10  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,03  
B. Petrol 42,85 42,85 -0,29  
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