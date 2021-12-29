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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

29.12.2021 20:00
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Innoted Teknoloji A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.990.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.680.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
1.680.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
33,67
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1685
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,0561
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yoktur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli (bugün) kararı uyarınca
İştiraklerimizden 4.990.000 TL ödenmiş sermayeli Innoted Teknoloji A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %33,67 oranındaki 1.680.000 adet payın tamamının pay başına 1 TL nominal bedelle toplam 1.680.000 TL karşılığında Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.'ye satılmış ve bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987008


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Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
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Gümüş Gr. 9,36 9,38 0,07  
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