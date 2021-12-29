***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıInnoted Teknoloji A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTeknolojiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.990.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.680.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar1.680.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)33,67Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1685İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,0561Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYoktur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıPavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli (bugün) kararı uyarıncaİştiraklerimizden 4.990.000 TL ödenmiş sermayeli Innoted Teknoloji A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz %33,67 oranındaki 1.680.000 adet payın tamamının pay başına 1 TL nominal bedelle toplam 1.680.000 TL karşılığında Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.'ye satılmış ve bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987008BIST