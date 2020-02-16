***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 82.493.220 95.706.318Satışların Maliyeti18 -70.547.571 -86.455.766TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.945.649 9.250.552BRÜT KAR (ZARAR)11.945.649 9.250.552Genel Yönetim Giderleri19 -10.615.685 -10.349.911Pazarlama Giderleri19 -1.420.414 -1.232.039Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 89.311.263 63.790.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -704.250 -785.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.516.563 60.673.169Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.708.015 4.899.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.086.392 1.327.098FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.310.970 66.899.919Finansman Gelirleri21 59.942 243.370Finansman Giderleri21 -12.594.312 -13.846.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.776.600 53.297.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.118.354 939.970Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.328.450 -1.035.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -5.789.904 1.975.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.658.246 54.237.197DÖNEM KARI (ZARARI)75.658.246 54.237.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.432.165 10.511.906Ana Ortaklık Payları62.226.081 43.725.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,89000000 0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.119.150 18.553.152Dönem Karı (Zararı)75.658.246 54.237.197Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-68.176.092 -46.503.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.908.883 1.709.940Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler281.533 -1.858.454Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 281.533 -1.098.546Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -759.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler710.452 85.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 868.819 408.162Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-158.367 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -322.921Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -10.488.385 5.353.610Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 1.736.884 5.615.892Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler20 -60.972.485 -50.472.224Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.086.392 -1.327.098İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.086.392 -1.327.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 7.118.354 -939.970Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-5.628.192 -4.100.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.479 -39.156Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -8.479 -39.156İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.748.265 -531.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.955.733 -20.026.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.096.827 -7.228.765Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-280.488 1.996.210Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 959.815 -2.484.830Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -699.862 -368.080Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.935.668 -12.396.494Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-277.761 154.909Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.169 -2.070.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler327.889 2.370.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 352.306 1.731.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -24.417 639.213Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.473.579 -12.293.553Alınan Faiz1.118.817 265.272Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri25 31.606.665 32.447.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-342.556 -629.818Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -790.197 -1.235.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.649.559 -14.567.826Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları3 -3.907.508 -4.740.983İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-8.531.863 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri205.570 117.965Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri205.570 117.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -5.292.910 -8.936.436Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -122.848 -1.008.372FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.601.729 1.465.904İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.058.839 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.058.839 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.316.106 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.316.106 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -8.306.664 -15.856.213İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış39.637.683 32.500.000Ödenen Temettüler-6.553.973 -1.389.032Ödenen Faiz-12.432.584 -13.788.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.071.320 5.451.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.071.320 5.451.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 8.049.622 2.598.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 39.120.942 8.049.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29 39.120.942 8.049.622Finansal Yatırımlar25 294.982.910 259.119.222Ticari Alacaklar7 20.092.752 17.119.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 290.539 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.802.213 17.119.091Diğer Alacaklar9 1.451.789 1.202.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.451.789 1.202.201Stoklar10 5.974.409 6.934.224Peşin Ödenmiş Giderler8 1.162.281 410.048Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 139.548Diğer Dönen Varlıklar14 3.611.269 3.497.942ARA TOPLAM366.396.352 296.471.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR366.396.352 296.471.898DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar25 18.027.660 14.401.260Diğer Alacaklar512.865 481.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 512.865 481.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 8.797.995 7.711.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27 18.900.000 13.148.960Maddi Duran Varlıklar12 71.262.508 62.609.626Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 110.338 133.429Peşin Ödenmiş Giderler8 84.102 136.473Ertelenmiş Vergi Varlığı23 3.780.380 4.460.241Diğer Duran Varlıklar14 2.820.568 3.130.341TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.296.416 LARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 397.793 4.313.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 7.905.453 6.459.500Ticari Borçlar7 2.998.725 12.934.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 5.638.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.998.725 7.296.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 456.196 733.957Diğer Borçlar780.554 218.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 14.162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar780.554 204.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 398.705 0Kısa Vadeli Karşılıklar427.331 351.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 427.331 351.383Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.706.845 2.731.262ARA TOPLAM16.071.602 27.742.530TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.071.602 27.742.530UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 9.846.972 13.984.562Diğer Borçlar42.445.019 25.086.774İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 42.445.019 24.571.748İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 515.026Uzun Vadeli Karşılıklar1.373.033 922.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.373.033 922.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 15.271.062 9.589.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.936.086 49.583.220TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER85.007.688 77.325.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar325.406.057 251.278.104Ödenmiş Sermaye17 70.000.000 70.000.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -4.597.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.820.057 12.360.510Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.712.376 14.058.259Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.712.376 14.058.259Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.712.376 14.058.259Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 4.791.688 3.430.552Diğer Yedekler17 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.200.851 79.645.578Net Dönem Karı veya Zararı62.226.081 43.725.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar80.279.023 74.081.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR405.685.080 325.360.046TOPLAM KAYNAKLAR490.692.768 402.685.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273Transferler99.994 14.343.926 -14.443.920 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.254.414 27.139 43.725.291 53.006.844 12.756.944 65.763.788Kar Payları-1.050.000 -1.050.000 -339.032 -1.389.032Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 531.738 1.790.597 122.133 -4.663.520 -2.219.052 -2.521.931 -4.740.983Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 0 3.430.522 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 0 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.522.709 62.226.081 65.748.790 14.780.458 80.529.248Kar Payları17 -2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 4.597.090 5.660.177 10.257.267 0 10.257.267Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 0 12.820.057 17.712.376 0 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)75.658.246 54.237.197DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.871.002 11.526.591Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 5.442.855 12.720.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 114.598Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-571.853 -1.308.055Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -571.853 -1.308.055Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.871.002 11.526.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.529.248 65.763.788Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.780.458 12.756.944Ana Ortaklık Payları65.748.790 53.006.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819340BIST