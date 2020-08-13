***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 26.405.686 53.328.371 15.250.183 43.171.984Satışların Maliyeti15 -18.522.308 -46.240.787 -9.799.357 -37.616.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.883.378 7.087.584 5.450.826 5.555.781BRÜT KAR (ZARAR)7.883.378 7.087.584 5.450.826 5.555.781Genel Yönetim Giderleri-6.340.421 -5.409.492 -3.088.398 -2.556.693Pazarlama Giderleri-612.272 -679.096 -271.943 -368.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 51.376.443 44.829.603 36.387.265 26.203.824Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -285.720 -311.612 2.228.049 -210.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.021.408 45.516.987 40.705.799 28.623.712Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.372 4.326.652 21.372 4.323.167Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.619.387 38.272 1.531.493 59.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.662.167 49.881.911 42.258.664 33.005.954Finansman Gelirleri39.380 49.616 11.016 14.626Finansman Giderleri17 -8.980.765 -6.499.407 -4.144.381 -2.928.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.720.782 43.432.120 38.125.299 30.091.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.494.607 -4.308.551 -2.971.584 -1.854.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.103.273 -1.136.313 -693.950 -905.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -3.391.334 -3.172.238 -2.277.634 -949.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418DÖNEM KARI (ZARARI)40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.887.380 6.597.255 5.169.384 6.092.680Ana Ortaklık Payları34.338.795 32.526.314 29.984.331 22.144.738Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,49000000 0,46000000 0,43000000 0,32000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.731.468 8.045.661Dönem Karı (Zararı)40.226.175 39.123.569Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-34.746.215 -37.251.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.044.130 926.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler100.886 -213.399Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 100.886 -213.399Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler358.297 366.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler358.297 366.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.310.873 -10.452.854Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -36.813.875 -26.072.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.619.387 -38.272İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.619.387 -38.272Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.494.607 4.308.551Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -4.311.040Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.479Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.479İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -1.746.332Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -8.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.207.720 6.436.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-429.954 -713.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler332.776 381.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.274.319 -976.273Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)721.738 -60.152Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.639 -6.383.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)175.605 -99.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.663.560 14.063.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.325 225.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)97.925 329.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-222.250 -103.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.687.680 8.309.269Alınan Faiz39.380 49.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.997 -54.650Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -960.595 -258.574YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.859.122 19.854.598Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-10.378.578 -3.907.508Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri89.258.265 31.558.330Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-75.387.572 -4.721.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.632.993 -2.965.767Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -122.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.694.917 -1.459.423İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.823.969Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.823.969Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.043.281 -3.475.708Ödenen Temettüler-2.779.244 -395.537Ödenen Faiz-8.872.392 -6.412.147YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.327 26.440.836NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.327 26.440.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.120.942 8.049.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.016.615 34.490.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 39.016.615 39.120.942Finansal Yatırımlar20 317.944.828 294.982.910Ticari Alacaklar7 20.421.820 20.092.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 367.487 290.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.054.333 19.802.213Diğer Alacaklar9 1.098.965 1.451.789İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.098.965 1.451.789Stoklar10 9.248.728 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler8 453.962 1.162.281Diğer Dönen Varlıklar13 3.859.947 3.611.269ARA TOPLAM392.044.865 366.396.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR392.044.865 366.396.352DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 18.027.660 18.027.660Diğer Alacaklar9 532.913 512.865İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar532.913 512.865Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 10.417.382 8.797.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar12 71.856.166 71.262.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar105.543 110.338Peşin Ödenmiş Giderler8 70.683 84.102Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.246.214 3.780.380Diğer Duran Varlıklar13 2.455.229 2.820.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.611.790 124.296.416TOPLAM VARLIKLAR518.656.655 490.692.768KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.187.925 397.793Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 6.699.916 7.905.453Ticari Borçlar7 3.141.364 2.998.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.141.364 2.998.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar631.801 456.196Diğer Borçlar725.757 780.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar725.757 780.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 541.383 398.705Kısa Vadeli Karşılıklar455.551 427.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar455.551 427.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.484.595 2.706.845ARA TOPLAM16.868.292 16.071.602TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.868.292 16.071.602UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 8.180.836 9.846.972Diğer Borçlar40.057.751 42.445.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 40.040.076 42.445.019İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.675 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.668.113 1.373.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.668.113 1.373.033Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 19.128.230 15.271.062TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.034.930 68.936.086TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER85.903.222 85.007.688ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar357.446.659 325.406.057Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.740.630 12.820.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.951.580 17.712.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.951.580 17.712.376Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.951.580 17.712.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.088.246 4.791.688Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları181.672.404 125.200.851Net Dönem Karı veya Zararı34.338.795 62.226.081Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 75.306.774 80.279.023TOPLAM ÖZKAYNAKLAR432.753.433 405.685.080TOPLAM KAYNAKLAR518.656.655 490.692.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046Transferler1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)576.215 32.526.314 33.102.529 7.239.253 40.341.782Kar Payları-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3 4.597.090 4.226.879 8.823.969 8.823.969Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 0 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 32.526.314 291.326.498 72.737.818 364.064.316Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.338.795 34.338.795 5.887.380 40.226.175Kar Payları-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 17.951.580 7.088.246 32.655.004 181.672.404 34.338.795 357.446.659 75.306.774 432.753.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.218.213 0 1.218.213Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 0 1.378.848 0 1.378.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -160.635 0 -160.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 0 -160.635 0 -160.635Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.218.213 0 1.218.213TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.226.175 40.341.782 35.153.715 29.455.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.887.380 7.239.253 5.169.384 6.734.678Ana Ortaklık Payları34.338.795 33.102.529 29.984.331 22.720.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868864BIST