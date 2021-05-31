***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.970.984 11.155.503Satışların Maliyeti15 -14.151.467 -8.722.951TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.819.517 2.432.552BRÜT KAR (ZARAR)3.819.517 2.432.552Genel Yönetim Giderleri-3.801.017 -3.252.023Pazarlama Giderleri-330.877 -340.329Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 68.224.548 14.989.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.812.651 -2.513.769ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.099.520 11.315.609Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.551 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 879.911 87.894FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.024.982 11.403.503Finansman Gelirleri17 1.157.105 28.364Finansman Giderleri17 -6.406.332 -4.836.384 44.329.564 4.354.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,63000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.840.125 3.751.614Dönem Karı (Zararı)61.893.214 5.072.460Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-57.218.566 -2.714.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler919.141 535.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler439.011 84.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler439.011 84.032Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-679.679 -5.795.889Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.671.074 1.208.510Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -57.570.743 -181.961Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-879.911 -87.894İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -879.911 -87.894Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -2.117.459 1.523.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.318.282 2.048.237Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.135.802 3.374.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-288.757 506.246Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.316.489 -2.949.939Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.188.868 476.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler250.699 920.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)72.952 392.151Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.511 -24.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler297.494 -647.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)40.338 35.107Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)257.156 -682.524Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.643.634 4.406.241Alınan Faiz1.157.105 28.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -34.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -5.353.596 -647.994YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.736.177 -5.244.223Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri48.905.458 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -10.378.581Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri21 0 37.427.469Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları21 -28.250.000 -31.030.388Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.919.281 -1.262.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.720.631 157.424Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.867.903 -1.241.529İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.865.347İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.775.000Ödenen Faiz-77.728 -1.466.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.824.579 -1.335.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.824.579 -1.335.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.454.085 39.120.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.629.506 37.785.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 31.629.506 43.454.085Finansal Yatırımlar20 559.409.474 473.597.550Ticari Alacaklar7 12.372.446 10.236.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 222.661 213.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.149.785 10.022.959Diğer Alacaklar9 1.146.811 863.706İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.146.811 863.706Stoklar10 13.762.404 10.445.915Peşin Ödenmiş Giderler8 12.337.357 158.581Diğer Dönen Varlıklar13 4.238.930 4.205.220ARA TOPLAM634.896.928 542.961.701TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR634.896.928 542.961.701DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 21.441.260 21.441.260Diğer Alacaklar9 711.506 705.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar711.506 705.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 16.850.947 15.971.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.125.000 22.125.000Maddi Duran Varlıklar12 144.590.189 141.635.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.537 123.312Peşin Ödenmiş Giderler8 81.638 71.546Ertelenmiş Vergi Varlığı18 4.287.046 4.228.703Diğer Duran Varlıklar13 2.163.050 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.419.173 208.530.264TOPLAM VARLIKLAR847.316.101 751.491.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 506.155 313.005Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 7.435.263 7.997.157Ticari Borçlar7 4.453.248 4.202.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.453.248 4.202.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar357.650 284.698Diğer Borçlar605.164 605.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar605.164 605.164Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 688.027 5.082.838Kısa Vadeli Karşılıklar674.724 453.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar674.724 453.253Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.837.027 2.579.871ARA TOPLAM17.557.258 21.518.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.557.258 21.518.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 27.823.893 29.651.978Diğer Borçlar69.076.440 75.461.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 68.575.770 74.951.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar500.670 510.181Uzun Vadeli Karşılıklar2.315.775 2.098.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.315.775 2.098.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 23.327.864 26.345.765TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.543.972 133.557.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.101.230 155.075.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar567.523.353 486.982.217Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.972.721 13.493.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.785.006 20.297.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.785.006 20.297.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.785.006 20.297.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.822.043 7.002.679Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları382.959.015 202.585.398Net Dönem Karı veya Zararı44.329.564 140.947.366Kontrol Gücü Olmayan Paylar139.691.518 109.433.982TOPLAM ÖZKAYNAKLAR707.214.871 596.416.199TOPLAM KAYNAKLAR847.316.101 751.491.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler62.226.081 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.354.464 4.354.464 717.996 5.072.460Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış920.573 239.204 226.028 -2.985.645 -1.599.840 -8.778.741 -10.378.581Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 17.951.580 5.017.716 32.655.004 184.441.287 4.354.464 328.160.681 72.218.278 400.378.959Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199Transferler140.947.366 -140.947.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.329.564 44.329.564 17.563.650 61.893.214Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 -521.076 -2.512.967 -180.636 39.426.251 36.211.572 12.693.886 48.905.458Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 12.972.721 17.785.006 6.822.043 32.655.004 382.959.015 44.329.564 567.523.353 139.691.518 707.214.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)61.893.214 5.072.460DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.893.214 5.072.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.563.650 717.996Ana Ortaklık Payları44.329.564 4.354.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939181BIST