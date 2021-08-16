***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 40.071.624 26.405.686 22.100.640 15.250.183Satışların Maliyeti15 -30.231.087 -18.522.308 -16.079.620 -9.799.357TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.840.537 7.883.378 6.021.020 5.450.826BRÜT KAR (ZARAR)9.840.537 7.883.378 6.021.020 5.450.826Genel Yönetim Giderleri-6.666.216 -6.340.421 -2.865.199 -3.088.398Pazarlama Giderleri-703.381 -612.272 -372.504 -271.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 117.297.603 51.376.443 49.073.055 36.387.265Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.905.769 -285.720 -3.093.118 2.228.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.862.774 52.021.408 48.763.254 40.705.799Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler107.575 21.372 62.024 21.372Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.199.891 1.619.387 319.980 1.531.493FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.170.240 53.662.167 49.145.258 42.258.664Finansman Gelirleri1.997.121 39.380 840.016 11.016Finansman Giderleri17 -12.298.571 -8.980.765 -5.892.239 -4.144.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)103.868.790 44.720.782 44.093.035 38.125.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri234.928 -4.494.607 -1.882.531 -2.971.584Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.708.843 -1.103.273 -750.058 -693.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.943.771 -3.391.334 -1.132.473 -2.277.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715DÖNEM KARI (ZARARI)104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 22.722.848 5.887.380 5.159.198 5.169.384Ana Ortaklık Payları81.380.870 34.338.795 37.051.306 29.984.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 1,16000000 0,49000000 0,53000000 0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.233.213 4.078.393Dönem Karı (Zararı)104.103.718 40.226.175Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-94.248.944 -32.698.608Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.845.064 1.044.130Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler162.188 100.886Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 162.188 100.886Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler545.959 358.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler545.959 358.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.198.422 -2.310.873Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.611.296 2.047.607Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -102.177.054 -36.813.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.199.891 -1.619.387İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.199.891 -1.619.387Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -234.928 4.494.607İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.015.155 -2.492.962Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.745 -429.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-395.999 332.776Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.280.494 -3.274.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.852.762 721.738Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.999.483 142.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)33.438 175.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.181 -37.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.651.105 -124.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)536.355 97.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.114.750 -222.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.160.381 5.034.605Alınan Faiz1.997.121 39.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.012 -34.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -6.042.941 -960.595YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.220.374 1.859.122Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri65.423.627 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -10.378.578Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri20.605.020 89.258.265Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-68.205.885 -75.387.572Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.602.388 -1.632.993FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.399.052 -6.041.842Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.126.827 -3.090.888İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 2.679.238İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.965.000 0Ödenen Temettüler0 -2.779.244Ödenen Faiz-307.225 -2.850.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.411.891 -104.327NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.411.891 -104.327DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.454.085 39.120.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.042.194 39.016.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 25.042.194 43.454.085Finansal Yatırımlar20 623.265.229 473.597.550Ticari Alacaklar7 10.234.201 10.236.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 195.390 213.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.038.811 10.022.959Diğer Alacaklar9 1.249.580 863.706İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.249.580 863.706Stoklar10 14.726.409 10.445.915Peşin Ödenmiş Giderler8 16.000.276 158.581Diğer Dönen Varlıklar13 4.343.017 4.205.220ARA TOPLAM694.860.906 542.961.701TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR694.860.906 542.961.701DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 21.441.260 21.441.260Diğer Alacaklar9 715.979 705.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar715.979 705.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 17.170.927 15.971.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.125.000 22.125.000Maddi Duran Varlıklar12 148.292.055 141.635.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar223.855 123.312Peşin Ödenmiş Giderler8 82.613 71.546Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.807.721 4.228.703Diğer Duran Varlıklar13 1.664.367 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.523.777 208.530.264TOPLAM VARLIKLAR908.384.683 751.491.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 0 313.005Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 6.150.920 7.997.157Ticari Borçlar7 8.202.032 4.202.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.202.032 4.202.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar318.136 284.698Diğer Borçlar605.164 605.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar605.164 605.164Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 748.740 5.082.838Kısa Vadeli Karşılıklar613.858 453.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar613.858 453.253Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.694.621 2.579.871ARA TOPLAM20.333.471 21.518.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.333.471 21.518.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 25.295.689 29.651.978Diğer Borçlar72.374.390 75.461.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 71.874.390 74.951.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar500.000 510.181Uzun Vadeli Karşılıklar2.456.577 2.098.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.456.577 2.098.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 21.981.012 26.345.765TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.107.668 133.557.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER142.441.139 155.075.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar618.042.338 486.982.217Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.769.767 13.493.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.705.301 20.297.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.705.301 20.297.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.705.301 20.297.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.751.687 7.002.679Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.779.709 202.585.398Net Dönem Karı veya Zararı81.380.870 140.947.366Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 147.901.206 109.433.982TOPLAM ÖZKAYNAKLAR765.943.544 596.416.199TOPLAM KAYNAKLAR908.384.683 751.491.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.338.795 34.338.795 5.887.380 40.226.175Kar Payları-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 17.951.580 7.088.246 32.655.004 181.672.404 34.338.795 357.446.659 75.306.774 432.753.433Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199Transferler140.947.366 -140.947.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.380.870 81.380.870 22.722.848 104.103.718Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 -724.030 -2.592.672 -250.992 53.246.945 49.679.251 15.744.376 65.423.627Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 12.769.767 17.705.301 6.751.687 32.655.004 396.779.709 81.380.870 618.042.338 147.901.206 765.943.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.722.848 5.887.380 5.159.198 5.169.384Ana Ortaklık Payları81.380.870 34.338.795 37.051.306 29.984.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958425BIST