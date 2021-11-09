***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 66.147.211 38.832.854 26.075.587 12.427.168Satışların Maliyeti15 -53.870.265 -28.395.453 -23.639.178 -9.873.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.276.946 10.437.401 2.436.409 2.554.023BRÜT KAR (ZARAR)12.276.946 10.437.401 2.436.409 2.554.023Genel Yönetim Giderleri-10.329.654 -9.269.890 -3.663.438 -2.929.469Pazarlama Giderleri-1.127.290 -914.979 -423.909 -302.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 168.641.720 67.920.236 51.344.117 16.543.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -12.061.917 -444.731 -5.156.148 -159.011ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)157.399.805 67.728.037 44.537.031 15.706.629Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler185.397 23.301 77.822 1.929Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 1.500.007 3.925.927 300.116 2.306.540FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)159.085.209 71.677.265 44.914.969 18.015.098Finansman Gelirleri2.746.981 82.195 749.860 42.815Finansman Giderleri17 -18.693.260 -14.805.947 -6.394.689 -5.825.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.138.930 56.953.513 39.270.140 12.232.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.176.807 -5.166.585 941.879 -671.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.471.585 -1.699.459 -762.742 -596.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.648.392 -3.467.126 1.704.621 -75.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753DÖNEM KARI (ZARARI)144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.231.640 8.260.968 12.508.792 2.373.588Ana Ortaklık Payları109.084.097 43.525.960 27.703.227 9.187.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 1,56000000 0,62000000 0,40000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.129.398 12.458.936Dönem Karı (Zararı)144.315.737 51.786.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-135.005.130 -40.674.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.794.788 1.545.096Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler152.909 201.772Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 152.909 201.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler629.841 386.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler629.841 386.612Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 -9.028.886Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.392.178 -100.928Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.513.436 4.745.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -144.811.468 -37.164.065Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.500.007 -6.425.927İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -1.500.007 -6.425.927Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.176.807 5.166.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.088.866 2.996.976Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-583.121 6.261.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-615.101 301.420Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.225.635 -3.620.067Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.760.906 -167.598Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.443.295 159.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)81.014 11.072Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.940 -66.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.573.528 117.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-418.106 533.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.991.634 -416.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.778.259 14.109.712Alınan Faiz2.746.981 82.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.012 -34.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -7.071.108 -1.697.974YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI34.756.557 -21.392.105Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri113.364.102 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -10.378.578Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri90.846.053 118.434.271Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-155.962.004 -121.599.401Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.491.594 -7.848.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.196.807 -2.443.067Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.999.485 -4.761.988İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 10.734.247İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-2.842.000 0Ödenen Temettüler-2.742.147 -2.779.244Ödenen Faiz-613.175 -5.636.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.569.648 -11.376.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.569.648 -11.376.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.454.085 39.120.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.884.437 27.744.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 41.884.437 43.454.085Finansal Yatırımlar20 683.437.060 473.597.550Ticari Alacaklar7 10.666.856 10.236.644İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 171.646 213.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.495.210 10.022.959Diğer Alacaklar9 1.462.241 863.706İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.462.241 863.706Stoklar10 20.671.550 10.445.915Peşin Ödenmiş Giderler8 15.905.340 158.581Diğer Dönen Varlıklar13 4.875.770 4.205.220ARA TOPLAM778.903.254 542.961.701TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR778.903.254 542.961.701DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 21.441.260 21.441.260Diğer Alacaklar9 722.420 705.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar722.420 705.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 17.471.043 15.971.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.125.000 22.125.000Maddi Duran Varlıklar12 152.237.686 141.635.274Maddi Olmayan Duran Varlıklar217.706 123.312Peşin Ödenmiş Giderler8 85.693 71.546Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.732.848 4.228.703Diğer Duran Varlıklar13 2.063.744 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.097.400 208.530.264TOPLAM VARLIKLAR997.000.654 751.491.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 0 313.005Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 6.122.500 7.997.157Ticari Borçlar7 6.645.844 4.202.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.645.844 4.202.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar365.712 284.698Diğer Borçlar613.405 605.164İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar613.405 605.164Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 483.315 5.082.838Kısa Vadeli Karşılıklar625.177 453.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar625.177 453.253Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 5.571.505 2.579.871ARA TOPLAM20.427.458 21.518.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.427.458 21.518.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 23.353.591 29.651.978Diğer Borçlar79.135.056 75.461.253İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 78.635.056 74.951.072İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar500.000 510.181Uzun Vadeli Karşılıklar2.529.140 2.098.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.529.140 2.098.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 20.201.518 26.345.765TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.219.305 133.557.231TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER145.646.763 155.075.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar681.966.748 486.982.217Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.769.767 13.493.797Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.082.476 20.297.973Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.082.476 20.297.973Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.082.476 20.297.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.895.404 7.002.679Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları432.480.000 202.585.398Net Dönem Karı veya Zararı109.084.097 140.947.366Kontrol Gücü Olmayan Paylar4 169.387.143 109.433.982TOPLAM ÖZKAYNAKLAR851.353.891 596.416.199TOPLAM KAYNAKLAR997.000.654 751.491.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080Transferler2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.225.065 43.525.960 45.751.025 8.610.431 54.361.456Kar Payları-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-2.344.306 -2.344.306 10.061.980 7.717.674Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 13.740.630 20.176.645 7.088.246 32.655.004 179.328.098 43.525.960 366.514.583 88.091.805 454.606.388Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199Transferler1.143.717 139.803.649 -140.947.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)109.084.097 109.084.097 35.231.640 144.315.737Kar Payları-1.400.000 -1.400.000 -1.342.147 -2.742.147Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 -724.030 -3.215.497 -250.992 91.490.953 87.300.434 26.063.668 113.364.102Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 12.769.767 17.082.476 7.895.404 32.655.004 432.480.000 109.084.097 681.966.748 169.387.143 851.353.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.574.528 0 2.574.528Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 0 2.860.587 0 2.860.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -286.059 0 -286.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 0 -286.059 0 -286.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.574.528 0 2.574.528TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.315.737 54.361.456 40.212.019 14.135.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 35.231.640 8.610.431 12.508.792 2.723.051Ana Ortaklık Payları109.084.097 45.751.025 27.703.227 11.412.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976661BIST