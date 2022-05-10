***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 82.497.843 17.970.984Satışların Maliyeti15 -57.043.959 -14.151.467TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.453.884 3.819.517BRÜT KAR (ZARAR)25.453.884 3.819.517Genel Yönetim Giderleri-4.613.938 -3.801.017Pazarlama Giderleri-730.746 -330.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 53.935.596 68.224.548Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.189.995 -1.023.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.854.801 66.889.067Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler214.971 45.551Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 5.910.364 879.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.980.136 67.814.529Finansman Gelirleri17 404.138 1.157.105Finansman Giderleri17 -2.525.234 -9.195.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.859.040 59.775.755Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.295.222 2.117.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.258.506 -958.785Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.036.716 3.076.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.563.818 61.893.214DÖNEM KARI (ZARARI)69.563.818 61.893.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 19.251.152 17.563.650Ana Ortaklık Payları50.312.666 44.329.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,72000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.862.964 -16.840.125Dönem Karı (Zararı)69.563.818 61.893.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-41.952.535 -57.218.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.706.491 919.141Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.878 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.878 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler746.111 439.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler746.111 439.011Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler140.505 -679.679Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.491.123 2.671.074Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-47.427.501 -57.570.743Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-5.910.364 -879.911İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 -5.910.364 -879.911Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 6.295.222 -2.117.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.902.894 -17.318.282Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.606.979 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.927.909 -2.135.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.239.084 -288.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.520.524 -3.316.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.242.813 -12.188.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler893.279 250.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)468.466 72.952Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -9.511İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.794.502 297.494Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)636.265 40.338Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.158.237 257.156Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.291.611 -12.643.634Alınan Faiz404.138 1.157.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.012 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.948.479 -5.353.596YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.518.169 16.736.177Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri594.215 48.905.458Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri21 18.679.367 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları21 -21.858.779 -28.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.932.972 -3.919.281FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-297.571 -11.720.631Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.130.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.882.928 -4.867.903İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -6.775.000Ödenen Faiz-544.643 -77.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.678.704 -11.824.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.678.704 -11.824.579DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.962.611 43.454.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.283.907 31.629.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 16.283.907 32.962.611Finansal Yatırımlar20 910.910.506 851.696.614Ticari Alacaklar7 44.056.349 32.134.318Diğer Alacaklar9 1.841.474 3.088.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.841.474 3.088.705Stoklar10 45.395.224 31.874.700Peşin Ödenmiş Giderler8 25.499.357 19.856.231Diğer Dönen Varlıklar13 6.621.965 7.068.820ARA TOPLAM1.050.608.782 978.681.999TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.050.608.782 978.681.999DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 36.557.020 36.557.020Diğer Alacaklar9 664.280 656.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar664.280 656.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 27.593.993 21.683.629Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.515.000 35.515.000Maddi Duran Varlıklar12 260.041.789 256.775.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar206.105 246.033Peşin Ödenmiş Giderler8 98.637 1.498.950Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.380 1.089Diğer Duran Varlıklar13 2.543.497 2.732.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR363.221.701 355.666.141TOPLAM VARLIKLAR1.413.830.483 1.334.348.140KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 8.130.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 6.842.196 6.397.425Ticari Borçlar7 20.373.887 19.480.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.373.887 19.480.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar845.551 377.085Diğer Borçlar613.405 613.405İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar613.405 613.405Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.077.996 4.767.969Kısa Vadeli Karşılıklar958.007 652.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar958.007 652.303Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.046.569 10.888.332ARA TOPLAM56.887.611 43.177.127TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.887.611 43.177.127UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 24.133.987 29.970.563Diğer Borçlar500.000 500.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar500.000 500.000Uzun Vadeli Karşılıklar3.472.023 3.058.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.472.023 3.058.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 37.429.655 36.392.648TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.535.665 69.921.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.423.276 113.098.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar973.339.060 922.432.179Ödenmiş Sermaye14 70.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10.943.184 10.943.184Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.481.405 68.481.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.481.405 68.481.405Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)68.481.405 68.481.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.141.107 7.141.107Diğer Yedekler14 32.655.004 32.655.004Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları733.805.694 540.222.736Net Dönem Karı veya Zararı50.312.666 192.988.743Kontrol Gücü Olmayan Paylar318.068.147 298.816.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.291.407.207 1.221.249.174TOPLAM KAYNAKLAR1.413.830.483 1.334.348.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199Transferler140.947.366 -140.947.366 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.329.564 44.329.564 17.563.650 61.893.214Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-521.076 -2.512.967 -180.636 39.426.251 36.211.572 12.693.886 48.905.458Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 12.972.721 17.785.006 6.822.043 32.655.004 382.959.015 44.329.564 567.523.353 139.691.518 707.214.871Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 10.943.184 68.481.405 7.141.107 32.655.004 540.222.736 192.988.743 922.432.179 298.816.995 1.221.249.174Transferler192.988.743 -192.988.743 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.312.666 50.312.666 19.251.152 69.563.818Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış594.215 594.215 0 594.215Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 10.943.184 68.481.405 7.141.107 32.655.004 733.805.694 50.312.666 973.339.060 318.068.147 1.291.407.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)69.563.818 61.893.214DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR ( 69.563.818 61.893.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4 19.251.152 17.563.650Ana Ortaklık Payları50.312.666 44.329.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028892BIST