***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.Değişikliğin NedeniFinansal Raporun eksik gözüken 39. sayfası nedeniyle yeniden gönderimiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar17.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf formatına dönüşümü sırasında 39. sayfasının bir bölümü bozulmuştur.Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun eksik gözüken 39. sayfası nedeniyle yeniden gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910869BIST