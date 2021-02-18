***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.02.2021 18:00
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.
Değişikliğin Nedeni
Finansal Raporun eksik gözüken 39. sayfası nedeniyle yeniden gönderimi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
17.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf formatına dönüşümü sırasında 39. sayfasının bir bölümü bozulmuştur.
Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun eksik gözüken 39. sayfası nedeniyle yeniden gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910869
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0768
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05398,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 398,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.485.820
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9960
|7,0028
|% 0,53
|
|Euro
|8,4596
|8,4659
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,7213
|9,7700
|% 0,99
|
|Frank
|7,7626
|7,8093
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,11
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|-0,37
|
Seans Raporu
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