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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2021 18:38



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 17.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVERS00029 Peşin 0,0200000 2 15 0,0170000 1,7
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 Peşin 0,0200000 2 15 0,0170000 1,7

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVERS00029 0 0
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında,
Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %2,00'i oranında toplam 1.400.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusa Holding A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 70.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.129.609,54
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 174.008.803 2.832.102,37
4. Vergiler ( - ) 13.948.460 0
5. Net Dönem Kârı 140.947.366 2.832.102,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 141.605,12 141.605,12
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 140.805.760,88 2.690.497,25
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 140.805.760,88 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 50.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 140.855.760,88 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.400.000 0
* Nakit 1.400.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 139.405.760,88 1.290.497,25
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 238.000 0 0,17 0,017 1,7
B Grubu 952.000 0 0,68 0,017 1,7
TOPLAM 1.190.000 0 0,85 0,017 1,7





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942902


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