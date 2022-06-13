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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2022 18:21
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 13.06.2022 tarihinde (bugün) onaylanmıştır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı 29.06.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Verusa Holding esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037006


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