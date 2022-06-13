***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. maddeSPK Başvuru Tarihi 31.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarihli onayından sonra Ticaret Bakanlığı'nca da 13.06.2022 tarihinde (bugün) onaylanmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddeye ilişkin tadil tasarısı 29.06.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Verusa Holding esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037006BIST