***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretim çalışmaları kapsamında- Üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)- Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi)- Toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi)- İş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasına yönelik OHSAS 18001:2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Sistemi)sertifikaları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850757BIST