***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 18:47
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden Gaziantep İli İslahiye İlçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 15.09.2020 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 26 adete yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875180
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 471,76
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4878
|7,4910
|% 0,09
|
|Euro
|8,8787
|8,8854
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6303
|9,6786
|% 0,49
|
|Frank
|8,2170
|8,2665
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|0,63
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|0,91
|