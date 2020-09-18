***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Bayburt İli Demirözü İlçesi'nde bulunan 1 adet maden sahası ruhsatını 18.09.2020 (bugün) tarihi itibariyle satın almıştır.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 13 adete yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875741BIST