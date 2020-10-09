***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu.Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına bugün itibariyle başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880544BIST