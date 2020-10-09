***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 18:30
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 26 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki bakır maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında tonda 3,95 – 12,54 gram aralığında altın madeni cevheri tespit edildiği kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yetkili bir firmayla sözleşme imzalanarak jeofizik ve jeoloji çalışmalarına bugün itibariyle başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880544
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0962
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0748
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2635
18:05485,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 485,76
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8374
|7,8440
|% -1,25
|
|Euro
|9,2595
|9,2746
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,1803
|10,2313
|% -0,57
|
|Frank
|8,5821
|8,6338
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0852
|2,0957
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|31,11
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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