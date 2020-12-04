***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 18:20
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
(ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)
Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 9.650.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 4.550.000 TL bedelsiz artırımla 14.200.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.854.125-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 3.932.375-TL'den 5.786.500-TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891509
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 460,43
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.602
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.175.204
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.484.596
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.365.016
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.484.754
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.175.204
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.484.596
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.484.754
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.365.016
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.337.683
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|606.227.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7966
|7,8004
|% 0,37
|
|Euro
|9,4725
|9,4776
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4954
|10,5480
|% 0,68
|
|Frank
|8,7242
|8,7767
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0701
|2,0804
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-3,93
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,12
|49,12
|0,41
|