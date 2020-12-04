***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(ALDEM ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA)Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketin 9.650.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 4.550.000 TL bedelsiz artırımla 14.200.000-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 04.12.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 1.854.125-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 3.932.375-TL'den 5.786.500-TL'ye yükselmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891509BIST