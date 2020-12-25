***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin % 100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından- Üretim Pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen İSO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi)- Müşteri Memnuniyetini artırmak amacıyla ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi)- Toprağa, suya havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi)- İş güvenliği ve İşçi sağlığının korunmasına yönelik ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)Sertifikaları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895019BIST