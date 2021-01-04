***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" düzenlenerek bugün itibariyle şirkete teslim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896842BIST