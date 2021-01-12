***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 18:15
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirketimize gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901636
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,0990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 444,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4673
|7,4748
|% -0,13
|
|Euro
|9,0859
|9,0990
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1815
|10,2325
|% 0,91
|
|Frank
|8,3958
|8,4464
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9920
|2,0020
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|0,61
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,11
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,64
|