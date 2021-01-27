***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.200.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak üzere 10.800.000 TL bedelsiz artırımla 25.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 27.01.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirketimiz 4.401.000-TL nominal değerli bedelsiz pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarımız 5.786.500-TL'den 10.187.500-TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905042BIST