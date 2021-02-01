***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 18:21
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %40,75 oranındaki iştiraki Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz işlemleri kapsamında 01.02.2021 tarihinde (bugün) Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906761
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1443
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1607
18:058,6729
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -0,2125
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6581
18:05428,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,25
|Açılış
|: 428,29
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
427,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1708
|7,1750
|% -1,97
|
|Euro
|8,6665
|8,6729
|% -2,39
|
|Sterlin
|9,7583
|9,8072
|% -2,38
|
|Frank
|7,9739
|8,0219
|% -2,57
|
|Riyal
|1,9047
|1,9142
|% -2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|17,73
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|1,58
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,29
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,51
|