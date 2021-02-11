***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar(Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında)Şirketimizin %100 oranındaki Bağlı Ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin 25.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin 15.000.000-TL nakit artırımla 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 11.02.2021 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909141BIST