***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 21:15
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin üretim ve işletme dahil gerekli tüm izin ve ruhsatların alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Söz konusu maden saden sahasındaki boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması işlemleri ile ilgili olarak 15.02.2020 tarihinde (bugün) Cenk Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmıştır.
İmzalanan sözleşme kapsamında yüklenici firmaya -hakedişlerinden mahsup edilmek üzere- bugün itibariyle 10.000.000 TL iş avansı gönderilmiştir.
Adana Tufanbeyli boksit maden sahamızda bugün itibariyle üretim aşamasına geçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909789
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9665
En Düşük
6,9579
18:058,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4612
En Düşük
8,4367
18:05407,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,75
|Açılış
|: 407,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9580
|6,9665
|% 0,03
|
|Euro
|8,4412
|8,4454
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6565
|9,7050
|% -0,61
|
|Frank
|7,7930
|7,8399
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,01
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,00
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında