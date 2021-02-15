***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 24 adet maden ruhsatından biri olan Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin üretim ve işletme dahil gerekli tüm izin ve ruhsatların alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.Söz konusu maden saden sahasındaki boksit cevherinin çıkarılması ve çıkarılacak boksit cevherinin kırılıp ayrıştırılması işlemleri ile ilgili olarak 15.02.2020 tarihinde (bugün) Cenk Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile Maden Üretim Sözleşmesi imzalanmıştır.İmzalanan sözleşme kapsamında yüklenici firmaya -hakedişlerinden mahsup edilmek üzere- bugün itibariyle 10.000.000 TL iş avansı gönderilmiştir.Adana Tufanbeyli boksit maden sahamızda bugün itibariyle üretim aşamasına geçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909789BIST