***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 18:53
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından Tokat ili Zile ilçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ("MAPEG") satın alınmış olup, 16.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda söz konusu ruhsatın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) satın alındığı sehven ifade edilmiştir.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918874
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
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|Önceki Kapanış
|: 1.570
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1.589
En Düşük
1.562
18:057,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1281
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
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7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1398
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
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18:05422,22
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|Değişim
|: 1,28%
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|Açılış
|: 422,22
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6069
|7,6133
|% 1,71
|
|Euro
|9,0537
|9,0635
|% 1,57
|
|Sterlin
|10,5289
|10,5817
|% 1,51
|
|Frank
|8,1688
|8,2180
|% 1,29
|
|Riyal
|2,0232
|2,0333
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-3,68
|
|Altın Gr.
|422
|422
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,64
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