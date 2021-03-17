***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından Tokat ili Zile ilçesi'nde bulunan 1 adet bakır maden sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ("MAPEG") satın alınmış olup, 16.03.2021 tarihli özel durum açıklamamızda söz konusu ruhsatın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) satın alındığı sehven ifade edilmiştir.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. 'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 25 adete yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918874BIST