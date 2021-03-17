***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 19:18
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden Amasya ili Taşova ilçesi'nde bulunan 2 adet maden sahası ruhsat ihalelerini kazanmış olup, 17.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatlarla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 17 adete yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918885
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1274
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1395
|Açılış
|: 8,9450
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,50
|Açılış
|: 422,40
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6089
|7,6126
|% 1,70
|
|Euro
|9,0544
|9,0632
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,5229
|10,5756
|% 1,46
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,25
|
|Riyal
|2,0218
|2,0319
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,03
|
|Altın Gr.
|423
|423
|5,92
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,66
|