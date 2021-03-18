***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 18:30
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG") tarafından açılan ruhsat ihalesinden Balıkesir ili Bigadiç ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 18.03.2021 (bugün) tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır.
Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirketimiz Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 18 adete yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919096
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3054
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -0,1900
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7278
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -0,2624
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,63
En Yüksek
|Değişim
|: -3,31%
|| -13,92
|Açılış
|: 406,63
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2995
|7,3054
|% -2,53
|
|Euro
|8,7185
|8,7278
|% -2,92
|
|Sterlin
|10,1414
|10,1923
|% -2,80
|
|Frank
|7,8308
|7,8779
|% -3,21
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,65
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,05
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,20
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-3,76
|