***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahasına ilişkin Adana İli, Tufanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, L36.c.01.b. Pafta, 157 Ada, 350 Parsel numaralı toplam 9.791 m2'lik arsa satın alınmıştır. Daha önce yapmış olduğu 44.393 m2'lik arsa alımları ile birlikte Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'ye ait arsaların toplamı 54.184 m2 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963579BIST