***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 19:27
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğinin tespitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itirazın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 21.09.2021 tarihli kararı ile reddedildiği öğrenilmiştir.
Söz konusu davanın esastan görüşülmesine halen devam edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972629
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0535
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
18:0511,0686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0686
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
18:05549,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -7,10
|Açılış
|: 549,85
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5293
|9,5310
|% -0,56
|
|Euro
|11,0456
|11,0686
|% -0,62
|
|Sterlin
|13,0712
|13,1367
|% -0,60
|
|Frank
|10,3134
|10,3755
|% -0,60
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-15,48
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-7,99
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,20
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem