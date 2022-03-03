***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin üretime geçen Adana Tufanbeyli Boksit (alüminyum ana cevheri) maden sahası zenginleştirme tesisi kapsamında ÇED Projemiz, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.03.2022 (bugün) tarihi itibariyle onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007028BIST