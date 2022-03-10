***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 23:41
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 (bugün )tarihli bülteninde Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %26,82 oranında ortağı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009357
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8778
En Düşük
14,8075
18:0516,3411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,3962
En Düşük
16,3012
18:05953,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,35
|Açılış
|: 953,69
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8385
|14,8487
|% -0,04
|
|Euro
|16,3015
|16,3429
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,3523
|19,4494
|% 0,58
|
|Frank
|15,8749
|15,9706
|% 0,85
|
|Riyal
|3,9408
|3,9606
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.999
|1,50
|
|Altın Gr.
|953
|954
|15,06
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,04
|