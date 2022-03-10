***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 (bugün )tarihli bülteninde Şirketimizin doğrudan ve dolaylı toplam %26,82 oranında ortağı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü geçmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun) kapsamına alınma talebinin, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin mevcut ödenmiş sermayesi üzerinden gerekli yasal ücretlerin alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009357BIST