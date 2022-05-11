***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
11.05.2022 19:40
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.750.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.750.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029450
BIST