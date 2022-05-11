***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.750.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 1.750.000 adet olarak belirlenmesine,- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 105.000.000 TL olarak belirlenmesine,- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029450BIST