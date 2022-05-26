***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.750.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.05.2022 17.151 0,025 55,701 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.05.2022 9.027 0,013 56,574 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.05.2022 19.623 0,028 59,328 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.05.2022 5.000 0,007 60,575 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 26.05.2022 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.26.05.2022 tarihinde 60,55 TL - 60,60 TL fiyat aralığından (ortalama 60,5750 TL) 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 50.801 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0726)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032797BIST