***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.750.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.05.2022 17.151 0,025 55,701 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.05.2022 9.027 0,013 56,574 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.05.2022 19.623 0,028 59,328 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.05.2022 5.000 0,007 60,575 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 27.05.2022 4.733 0,007 59,476 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 31.05.2022 7.195 0,01 59,435 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.06.2022 112.500 0,161 59,315 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 02.06.2022 450 0,001 60,3 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 03.06.2022 22.734 0,032 59,936 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 07.06.2022 13.213 0,019 60,556 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 08.06.2022 65.000 0,093 58,95 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.06.2022 7.845 0,011 59,383 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.06.2022 96. 59,9 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 28.06.2022 47.161 0,067 62,709 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 29.06.2022 20.000 0,029 62,1 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 30.06.2022 23.001 0,033 62,438 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.07.2022 20.546 0,029 62,41 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 04.07.2022 44.307 0,063 61,681 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 05.07.2022 5.717 0,008 61,466 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 06.07.2022 2.500 0,004 61,75 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 13.07.2022 12.500 0,018 63,74 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 14.07.2022 30.000 0,043 63,825 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 18.07.2022 12.791 0,018 63,147 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 19.07.2022 24.452 0,035 62,539 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 20.07.2022 7.640 0,011 62,748 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 21.07.2022 7.500 0,011 62,667 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.07.2022 12.186 0,017 63,733 -Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 25.07.2022 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.25.07.2022 tarihinde 63,65 TL- 63,80 TL fiyat aralığından (ortalama 63,7331 TL) 12.186 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 711.156 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,0159)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047617BIST