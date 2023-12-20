***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumakYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 315.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VERUS, TREVERS00011 23.05.2022 17.151 0,025 55,701 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 24.05.2022 9.027 0,013 56,574 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 25.05.2022 19.623 0,028 59,328 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 26.05.2022 5.000 0,007 60,575 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 27.05.2022 4.733 0,007 59,476 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 31.05.2022 7.195 0,01 59,435 -B Grubu, VERUS, TREVERS00011 01.06.2022 112.500 0,161