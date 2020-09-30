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***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2020 20:09
GÜNCEL HABERLER



***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 80.473.240,00 TRY 26,82 Doğrudan ve Dolaylı İştirak
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 37.440.000,00 TRY 72,00 Bağlı Ortaklık
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın Madenciliği 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 43.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,30 Bağlı Ortaklık
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirak
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 9.650.000,00 3.932.375,00 TRY 40,75 İştirak
Innoted Teknoloji A.Ş. Teknoloji 4.990.000,00 1.680.000,00 TRY 33,67 İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 17.000.000,00 13.600.000,00 TRY 80,00 Dolaylı İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877575


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Tam 3.105 3.185 -35,00  
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