***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 300.000.000,00 80.473.240,00 TRY 26,82 Doğrudan ve Dolaylı İştirakVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 52.000.000,00 37.440.000,00 TRY 72,00 Bağlı OrtaklıkGalata Altın İşletmeleri A.Ş. Altın Madenciliği 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkTortum Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 43.000.000,00 43.000.000,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kimya 10.721.700,00 5.071.148,65 TRY 47,30 Bağlı OrtaklıkPamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 95.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkStandard Boksit İşletmeleri A.Ş. Madencilik 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkEnerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Enerji Piyasalarının İşletilmesi 61.572.770,00 2.462.910,00 TRY 4,00 Dolaylı İştirakAta Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Enerji 15.000.000,00 15.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkAldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Demir-Çelik 9.650.000,00 3.932.375,00 TRY 40,75 İştirakInnoted Teknoloji A.Ş. Teknoloji 4.990.000,00 1.680.000,00 TRY 33,67 İştirakCore Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5.000.000,00 2.500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirakPamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 17.000.000,00 13.600.000,00 TRY 80,00 Dolaylı İştirakGolive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.000.000,00 5.000.000,00 TRY 25,00 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890026BIST