***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu www.verusa.com.tr adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.Verusa Holding A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu, GRI (Global Reporting Initiative) Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır.Şirketimiz 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu aşağıdaki linkte yer almaktadır.http://www.verusa.com.tr/media/8986/verusa-holding-2019-suerdueruelebilirlik-raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859580BIST