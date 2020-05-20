***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun aldığı karar çerçevesinde Vera Varlık Yönetim A.Ş'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş'ye devri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na yapmış olduğu müracaat Kurulu'un 14.05.2020 tarih 9023 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845877BIST